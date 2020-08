Climatiseurs et systèmes de refroidissement: les Belges se les arrachent (vidéo)

En cette période de fortes chaleurs, l’alerte rouge est maintenue sur tout le pays. Et tous les Belges qui restent chez eux ont envie de faire installer un système de climatisation ou de refroidissement dans leur maison.

Pas de vacances cette année pour Chantal à cause du coronavirus. Avec les fortes chaleurs, elle a donc décidé de se faire plaisir en installant la climatisation chez elle. "Je pense que ça vaut le coup pour le confort, explique-t-elle. Pour passer de bonnes nuits aussi c’est très important."

Depuis plusieurs années, avec les périodes de canicule la demande ne cesse d’augmenter. Pas toujours évident à gérer pour les entreprises. "On essaie de se préparer au mieux, régit Nathan Depover, gérant d’une entreprise de climatisation. La demande explose chaque année. On essaie d’avoir les équipes qui suivent, etc. Tout le monde veut la clim en même temps. On essaie de faire plaisir à tout le monde, mais ce n’est pas évident."

Une hausse de 70%

Même constat pour Fabrice Pandullo, gérant d’une autre entreprise, les demandes pour l’installation de climatisation ont augmenté cette année de 70%. Il constate également une hausse de 30% des demandes pour des chauffages de piscine. "Le confinement a fait que les gens partent beaucoup moins. Les gens se sont fait plaisir."

Autre possibilité qui séduit de plus en plus de clients pour refroidir son intérieur: adapter son installation pour le chauffage au sol en système de refroidissement. "On envoie de l’eau de l’ordre de 16 degrés pour éviter les points de rosée, poursuit Fabrice Pandullo. S’assurer bien sûr qu’on n’ai pas les tapis ou autre qui permettraient de garder cette rosée sur le chauffage sol. Le fonctionnement est simple: c’est de l’eau qui est à 16 degrés, qui rafraîchit l’ambiance et non pas climatiseur."

Ce système permet de diminuer la température ambiante de 5 à 6 degrés.