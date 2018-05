Comme un doux parfum d'été

(Belga) La journée de mercredi sera ensoleillée et chaude, avec des températures atteignant les 24 ou 25 degrés dans le centre du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Les valeurs varieront de 19 degrés en Hautes-Fagnes, à 22 degrés à la Côte et 24 ou 25 degrés dans le centre du pays et en Campine. Le vent sera faible et plus tard parfois modéré de sud-est à est. Durant la nuit de mercredi à jeudi, le ciel sera étoilé et les minima se situeront entre 8 et 13 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est à sud-est. Jeudi, le temps sera ensoleillé avec tout au plus quelques champs de nuages élevés. Le mercure grimpera jusque 22 ou 23 degrés en haute Belgique et jusque 25 à 27 degrés en plaine. A la côte, par contre, une brise de mer s'établira et empêchera les températures de dépasser les 23 degrés. Le vent sera d'abord modéré, puis généralement faible de sud-sud-est à sud.