Comment expliquer l'arrivée de la tempête Miguel en plein mois de juin? "Ce n'est pas un phénomène typique"

L'IRM avait lancé une alerte jaune aux rafales de vent ce vendredi. Des bourrasques allant jusque 80km/h ont frappé le pays. Que s'est-il passé ? Comment expliquer cette tempête en plein mois de juin ? Les explications de notre présentatrice météo, Vanessa Matagne.

D'importantes bourrasques ont traversé notre pays dès ce vendredi. En cause: l'arrivée de la tempête Miguel. Pourtant, à cette période de l'année, un tel phénomène météorologique est inhabituel, la période la plus propice aux tempêtes se situant "entre octobre et mars".

Vanessa Matagne, présentatrice météo, nous dresse quelques explications. "Cette dépression de tempête n’est pas un phénomène typique pour l’été. Normalement à cette période de l’année, l’anticyclone des Açores remonte et est plus proche de notre pays. Il nous apporte un temps plus ensoleillé. Mais pour l’instant, il est encore bien loin de chez nous", argumente-t-elle.

A cette période, les masses d’air chaudes remontent. Elles viennent du sud, de la Méditerranée et se répandent sur une bonne partie de l’Europe centrale. C’est ce qui est en train de se passer. "Le problème, c’est que l’anticyclone des Açores n’est pas au point de rendez-vous. Il ne fait pas barrière contre l’air froid qui vient de l’ouest et du nord. Le contraste de températures entre ces deux masses d’air créé de l’instabilité, une zone de conflit. Nous sommes juste en-dessous", nous explique Vanessa Matagne.





Un temps plus calme dimanche



Cette instabilité favorise le développement de dépressions. "Miguel est arrivée chez nous la nuit passée et va continuer sa route. Dans le courant de la nuit, elle se dirigera en direction du nord et de la Scandinavie et n’influencera plus notre temps. Nous retrouverons donc cette nuit et demain un temps plus calme", continue la présentatrice météo.

Dans les prochaines heures, cette dépression Miguel enverra encore des rafales de vents. Des pointes jusqu’à 80km/h sont annoncées sur le littoral. L'alerte est levée depuis 14h dans le Luxembourg et depuis 15h dans le reste du pays. Seul le littoral reste sous avertissement jaune jusqu'à 21h.