Comment expliquer l’intensité des orages qui ont touché la Belgique?

Pour ce soir, l’IRM (Institut royal météorologique) avait émis une alerte orange dans la plupart des provinces jusqu’à 23H, elle a été rétrogradée au niveau jaune: "Les averses sont attendues, on n’exclut pas des orages, mais progressivement, au fil des heures, cela va diminuer pour se retrouver avec une nuit plus calme et un temps plus sec", explique notre présentatrice météo Audrey Leunens sur le plateau du RTL INFO 19H.





"On est dans un marais barométrique"

Comment expliquer l’intensité de ces orages ? "On est dans un marais barométrique, cela veut dire qu’on se retrouve avec de la chaleur, une instabilité de l’air, mais cet air stagne au-dessus de notre pays, il n’y a pas beaucoup de de mouvement dans les masses d’air, et donc, dès qu’une cellule orageuse naît, elle reste où elle est, ce qui veut dire qu’on a énormément de pluie qui se déverse en très peu de temps et on a constaté d’ailleurs cet après-midi, que c’est la région de Florenville et de Bouillon qui a été principalement touchée, puisqu'on a enregistré cet après midi entre 40 et 50 litres d’eau par mètre carré."



Les prévisions

Ce mercredi soir, il faudra donc d'abord composer avec des averses orageuses, qui pourront toujours donner lieu à d'importantes quantités de précipitations et être accompagnées de grêle. Puis cette nuit, le temps deviendra calme et sec avec des éclaircies progressivement plus larges bien qu'un peu de brume ou un banc de brouillard ne sera pas exclu. Les minima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés dans le nord du pays, sous un vent faible à modéré de secteur est.

Ce jeudi, des nuages bourgeonneront en cours de journée et des orages éclateront l'après-midi depuis le sud. De la grêle ne sera à nouveau pas exclue et il y aura toujours un risque d'avoir beaucoup de précipitations en peu de temps. Les maxima seront compris entre 19 et 25 degrés. Dans le nord du pays, le vent sera plutôt modéré d'est à nord-est, alors que plus au sud, le vent sera faible de directions variées ou de sud à sud-est.

Vendredi, après la dissipation des nuages bas ou du brouillard, nous prévoyons de larges éclaircies et un temps sec sur la plupart des régions. En fin d'après-midi ou en début de soirée, une ondée locale ne sera pas exclue, notamment sur le relief de l'Ardenne et l'extrême ouest du pays. Les maxima seront compris entre 22 et 27 degrés dans l'intérieur des terres. A la côte, sous l'influence d'une brise de mer modérée, il fera un peu moins chaud avec des maxima autour de 21 ou 22 degrés.

Durant ce week-end, nous serons sous l'influence de courants continentaux chauds. Le temps sera ensoleillé avec des maxima entre 23 et 26 degrés en Ardenne ainsi qu'au littoral, et de 26 à 29 degrés ailleurs, voire localement jusque 30 degrés. Un orage de chaleur isolé ne sera pas exclu en fin de journée. Le vent sera modéré de secteur est; à la côte, il virera au secteur nord-est durant les après-midi.