Comment se protéger au mieux contre le froid: la réponse "très curieuse" du professeur Tennstedt

En direct dans le RTL info 13h ce jeudi, le Professeur Dominique Tennstedt, dermatologue aux Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles, prodigue quelques conseils pour se prémunir du froid.

Comment se protéger au mieux ? "Le plus important pour les plus jeunes et les personnes âgées, c'est de protéger le tronc. C'est très curieux, mais c'est comme ça. De cette manière, le cœur lui-même est protégé du froid, et la vasodilatation va se faire sans aucun problème pour les organes nobles que sont le cerveau et le cœur", a-t-il expliqué. "Malheureusement, si on vasoldilate les organes nobles, la peau subit une vasoconstriction. Elle va devenir l'organe qui va nous donner froid, les mains et les pieds en particulier vont être atteints".

Sommes-nous tous égaux par rapport au froid ? "Non, nous ne le sommes certainement pas. Les enfants et les personnes âgées sont plus sensibles au froid. Les personnes qui fument sont aussi plus sensibles, car elles ont des artères qui sont vasoconstrictées. Certains médicaments rendent également les personnes plus sensibles au froid, comme les bêta-bloquants pour le cœur".

Est-on allergique au froid ? "Oui. C'est comme l'urticaire. Chez certains, le froid provoque des papules, un peu comme des boutons d'orties".