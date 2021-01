Conditions de circulation compliquées dans le sud du pays avec de nouvelles chutes de neige

S'il pleut sur une majeure partie pays, la neige tombe toujours ce matin dans l'Est et le Sud du pays où les températures sont un peu plus basses. Ce qui complique la circulation sur les routes, comme plusieurs auditeurs de Bel RTL l'ont signalé ce matin à RTL Mobilité.

La neige rend la circulation compliquée en plusieurs endroits. Des routes glissantes et donc, des embouteillages sont constatés sur l'E25 entre Fraiture et Houffalize et sur l'E411 dans la région de Neufchâteau.

Situation difficile aussi entre Bastogne et Tenneville sur la N4 ainsi que sur la N89 dans les régions de Bellevaux, Libin ou entre Libramont et Tenneville.

