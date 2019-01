Conditions glissantes sur les routes vendredi en matinée et en soirée

(Belga) Les routes sont glissantes vendredi matin et le seront à nouveau en soirée, avertit l'Institut royal de météorologie (IRM).

En matinée, quelques faibles chutes de neige isolées sont attendues, engendrant un risque de formation de brouillard givrant ou de plaques de glace. L'avertissement (jaune) vaut pour toute la Belgique entre 06h00 et 08h00. Vendredi en fin d'après-midi (à partir de 17h00), en soirée et en début de nuit, de faibles précipitations hivernales sont à nouveau prévues au sud du sillon Sambre et Meuse (provinces de Liège, Brabant wallon et Luxembourg). Une accumulation supplémentaire de un à trois centimètres de neige sera donc possible sur ces régions. Mais progressivement, avec le redoux en altitude, les précipitations seront suivies de faibles pluies verglaçantes en Ardenne. En fin de nuit, les températures deviendront également positives aussi en Ardenne. (Belga)