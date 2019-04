Davantage de nuages samedi après-midi

(Belga) De belles périodes ensoleillées sont prévues samedi après-midi mais des nuages cumuliformes se développeront ensuite progressivement, selon les prévisions de l'IRM. Localement, ils pourront s'accompagner d'une petite averse et même de quelques précipitations hivernales en Ardenne. Les maxima se situeront entre 2 et 3 degrés en Ardenne, et 7 à 8 voire localement 9 degrés en Flandre. Le vent modéré de nord­-nord­-est accentuera la sensation de fraîcheur.

Ce soir, de faibles averses resteront possibles sous la forme de quelques flocons de neige en Ardenne. Durant la nuit, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies avant la formation de nombreux nuages bas, surtout sur la moitié sud­-est du territoire. Les gelées seront à nouveau généralisées à la plupart des régions, avec ­3 ou ­4 degrés en Haute Belgique et ­1 ou 0 degré en Flandre. Dimanche, les nuages bas qui se seront développés la nuit sur la moitié sud­-est du pays s'étendront d'abord à l'ensemble des autres régions. Des éclaircies perceront ensuite la couche nuageuse et le temps restera sec sur la plupart des régions. Toutefois, en matinée, quelques faibles précipitations (hivernales) seront possibles sur l'extrême sud­-est du pays. Les maxima se situeront entre 5 et 8 degrés au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse et entre 7 et 10 degrés ailleurs. (Belga)