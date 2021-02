De belles éclaircies avant le retour des précipitations ce week-end

(Belga) Il fera sec partout ce jeudi avec parfois de belles éclaircies entrecoupées de passages nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En Ardenne, il fera d'abord gris avec des nuages bas, puis la nébulosité augmentera à partir du sud-ouest avec quelques averses en fin d'après-midi. Le thermomètre affichera environ 5 degrés en Haute Belgique et 10 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré qui soufflera de secteur sud-sud-ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux, qui donneront quelques faibles pluies par endroits. Plus tard dans la nuit, il fera sec avec davantage d'éclaircies. Les minima seront compris entre 1 et 4 degrés, et dans certaines vallées ardennaises entre 0 et -2 degrés. Le vent sera faible à modéré et s'orientera au sud-est. Vendredi, le temps sera nuageux avec quelques averses. Les températures oscilleront entre 6 et 11 degrés. Le week-end sera marqué par des précipitations plus fréquentes, sous des maxima en baisse, de l'ordre de 5 à 6 degrés dans le centre. (Belga)