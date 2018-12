De faibles pluies et bruines attendues samedi après-midi et en soirée

(Belga) De faibles pluies et bruines sont attendues samedi après-midi et temporairement en soirée. Les maxima seront de 1° dans l'extrême-sud du pays et de 10° à la côte, indique l'IRM.

Cet après midi, le ciel restera très nuageux avec de la brume ou du brouillard en Ardenne. Le temps sera d'abord généralement sec, mais durant le courant de l'après-midi, de faibles pluies ou bruines affecteront par moments le pays à partir du nord-ouest. Sur l'extrême sud-est, il fera sec jusqu'en soirée. Les maxima seront proches de 1° en Lorraine belge, de 2 ou 3° en Ardenne, 8 ou 9° dans le centre et 10° à la mer. Le vent sera modéré, à parfois assez fort à la côte, d'ouest à sud-ouest. Ce soir, le temps deviendra rapidement sec sur l'ouest et le nord-ouest, mais ailleurs nous aurons encore de petites pluies ou bruines par moments. Sur l'extrême sud-est, ces précipitations pourront temporairement être verglaçantes. La nuit, des faibles pluies ou bruines seront d'abord encore possibles en Haute Belgique, bien qu'ailleurs le temps restera sec. Le ciel restera très nuageux. Dimanche, le ciel restera généralement très nuageux. D'abord, il fera sec avec de la brume ou localement du brouillard. L'après-midi, des faible pluies ou bruines affecteront le pays à partir de l'ouest. Les maxima s'échelonneront de 3° en Hautes Fagnes à 7 ou 8° dans le centre et 10° à la côte. (Belga)