Des averses assez fortes et parfois orageuses se produisent actuellement sur le centre et le sud du pays. Elles ne se déplacent que lentement et peuvent provoquer très localement d'abondantes précipitations. L'IRM lance donc un avertissement aux intempéries ce samedi soir avec ces fortes averses annoncées. Le numéro d'urgence 1722 a donc été réactivé. Un numéro à composer en cas de dégâts et si personne n'est en danger de mort.