L'Institut Royal Météorologique lance un avertissement jaune (pour le Hainaut et Namur) ou orange (pour le Luxembourg et Liège), dès ce dimanche 19h jusqu'à lundi 6h. Dans la fin d'après-midi de ce dimanche, une zone de précipitations atteindra notre pays depuis la frontière française. Elle donnera lieu, ce soir et en première partie de nuit, à des chutes de neige dans le sud du pays. Dans les provinces de Liège et du Luxembourg: entre 2 et 8 cm de neige fraîche. Dans la province de Namur et plus localement aussi dans le Hainaut: entre 0 et 4 cm. Ailleurs, de la neige fondante sera temporairement possible, mais l'essentiel des précipitations tomberont sous forme de pluie.

En cours de nuit, les précipitations se transformeront progressivement en pluie partout avec la remontée des températures.





La phase de vigilance renforcée maintenue sur les routes wallonnes



La phase de vigilance reste renforcée ce dimanche sur le réseau routier wallon et la situation continue à faire l'objet d'un suivi régulier en raison des dernières prévisions météorologiques et des averses hivernales.



Au vu des conditions de sol glissant généralisées, la Cellule d'Action Routière (CAR), composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route, reste activée, indique-t-elle dimanche dans un communiqué. Les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie restent mobilisés pour assurer la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales. La cellule recommande par ailleurs aux usagers de rester prudents et vigilants s'ils doivent emprunter la route, particulièrement sur le réseau secondaire.





Les températures remontent durant la semaine, mais la pluie reste



Lundi, le ciel sera chargé et quelques pluies ou averses pourront encore se produire par moments. L'après-midi, le temps deviendrait plus sec et quelques éclaircies pourraient se développer dans le nord-ouest du pays. On prévoit également de mauvaises visibilités en Ardenne durant la majeure partie de la journée. Les maxima seront compris entre 5 degrés en haute Belgique et 10 degrés en basse Belgique, sous un vent généralement modéré qui virera au secteur ouest à nord-ouest.



Durant la nuit de lundi à mardi, le temps sera généralement sec avec pas mal de champs nuageux et parfois aussi des éclaircies. En haute Belgique, la nébulosité restera abondante et la visibilité plutôt mauvaise. Les minima se situeront entre 2 degrés en Ardenne et 4 à 5 degrés en plaine, sous un vent modéré de sud-ouest à ouest.



Mardi matin, les quelques éclaircies céderont rapidement la place à un ciel couvert, suivi de faibles pluies ou bruines. En Ardenne, un peu de neige fondante sera possible. Les maxima seront compris entre 4 degrés en haute Belgique et 10 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 8 degrés dans le centre du pays. Durant la nuit, il fera même un peu plus doux d'un ou deux degrés. Le vent modéré de sud-sud-ouest augmentera légèrement en cours de journée et deviendra alors parfois assez fort à la mer, mais aussi en plusieurs endroits dans l'intérieur des terres.



Mercredi, la journée sera grise et maussade avec des fines bruines. Les maxima avoisineront les 12 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud avant de devenir assez fort à localement fort. Des rafales de 70 km/h seront alors possibles.



Jeudi, il pleuvra encore vraisemblablement dans la moitié sud-est du pays. Cette zone de précipitations ne quittera que lentement nos régions. Dans le nord-ouest, la journée débutera sous le soleil, puis quelques averses, éventuellement orageuses, pourront éclater. Les maxima seront proches de 9 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.