De nouveaux orages attendus, surtout en Wallonie: de gros grêlons sont déjà tombés sur Bastogne

"Averse de grêlons sur La Roche en Ardenne (Beausaint)", nous dit Virginie. "Une averse de très gros grêlons sur Bastogne", nous écrit Théo, via le bouton orange Alertez-nous. L'Institut météorologique belge (IRM) a émis une alerte orange pour le sud du sillon Sambre-et-Meuse, et jaune pour le reste du pays, et ce jusqu'à la nuit de mardi à mercredi, en raison d'une zone pluvio-orageuse assez intense qui aborde le pays: "nous prévoyons des précipitations abondantes en peu de temps, principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse", est-il indiqué. Dès mardi, de fortes averses orageuses toucheront le territoire, donnant localement de la grêle et d'importantes quantités de pluie, précise l'Institut.





Le 1722 activé

Par ailleurs, le SPF Intérieur a activé dès 18h00 le numéro spécial 1722 destiné aux interventions des pompiers non urgentes. Il est demandé de composer le 1722 pour les appels non urgents des services d'incendie et le 112 uniquement si une personne est en danger de mort. "Il est préférable que les personnes qui n'obtiennent pas directement de réponse au 1722, à cause du nombre important d'appels, restent en ligne. Elles peuvent aussi rappeler plus tard. Dans tous les cas, n'appelez pas le 112", souligne un communiqué de presse.











De grosses quantités de pluie vont tomber cette nuit

Ce soir et cette nuit, une zone pluvio-orageuse assez active remontera depuis la France vers la Belgique. En première partie de nuit, c'est principalement la moitié sud du pays qui sera impactée, avec des quantités de pluie comprises entre 5 et localement 25 litres/m² au sud du sillon Sambre-et-Meuse. En seconde partie de nuit, cette zone de précipitations se déplacera vers la moitié ouest et nous retrouverons des conditions plus sèches en Campine et en Ardenne. Les minima varieront entre 14 et 18 degrés, sous un vent généralement faible s'orientant au nord-est.

Mardi matin, à l'exception de quelques averses isolées, le temps sera encore généralement sec avec des éclaircies. En milieu de journée, d'intenses averses orageuses aborderont le pays et le traverseront lentement de la Lorraine au littoral. On attend localement de fortes quantités de pluie et de la grêle. Les maxima oscilleront entre 22 et 28 degrés, sous un vent faible et variable. À la côte, le vent sera généralement modéré de secteur nord-est.

Mardi soir et en début de nuit, des averses orageuses seront encore présentes, notamment sur l'ouest du pays. Ensuite, le temps deviendra sec à partir de l'est avec des éclaircies mais également quelques bancs de brume. Les minima varieront entre 13 et 16 degrés, sous un vent faible et variable puis faible à modéré de secteur sud. À la mer, le vent restera modéré de nord-est.

Mercredi matin après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, des éclaircies se développeront avec encore un temps généralement sec. En cours de journée la nébulosité augmentera progressivement et il s'en suivra des averses orageuses. Les maxima oscilleront entre 23 degrés à la côte et sur les hauteurs de l'Ardenne, 26 degrés dans le centre et 28 degrés en Campine.

Le vent de sud, d'abord modéré, faiblira en cours de journée.

Jeudi, le temps restera très instable et déjà en matinée des averses orageuses parfois intenses ainsi que de la grêle seront possibles. Les maxima oscilleront entre 20 degrés en Hautes Fagnes à 25 degrés dans le centre et en Campine. Le vent sera faible de directions variables.

Vendredi, le temps sera également instable avec des averses orageuses. Les maxima seront de l'ordre de 24 ou 25 degrés dans le centre du pays.Vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

De samedi à lundi, l'atmosphère deviendra plus stable sous une nébulosité variable à parfois abondante et un temps devenant progressivement plus sec. Il fera un peu moins chaud avec des maxima de l'ordre de 22 ou 23 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible à modéré de secteur nord.