De la douceur avant le retour des gelées nocturnes

(Belga) C'est un samedi après-midi baigné de soleil qui nous attend, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront proches de 10 degrés, mais pourront atteindre 12 degrés sur les hauteurs ardennaises à la suite d'une inversion thermique.

La nuit prochaine débutera sous un ciel serein, avant que des nuages bas ne s'accumulent à partir du nord-est. De la brume ou des bancs de brouillard pourront se former localement. Les minima oscilleront entre ­-2 degrés en Hautes Fagnes et +3 degrés à la Côte. Le vent d'est nord est sera quant à lui faible à modéré. Dimanche, nous bénéficierons d'une matinée ensoleillée mais les nuages grignoteront peu à peu le ciel, au nord du pays. Il fera assez frais avec des maxima avoisinant les 5 degrés dans le centre. Le vent soufflera modérément avant de faiblir. Et des gelées nocturnes sont à prévoir dans les Hautes Fagnes. Lundi, le ciel continuera de s'ennuager progressivement depuis le littoral. Les précipitations ne sont toutefois attendues qu'en soirée. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Ardenne et 9 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 5 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de secteur sud­ ouest. L'IRM signale, par ailleurs, des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe­ eau. L'institut recommande d'être attentifs à tout symptôme de type "maux de tête" ou "envie de vomir" qui pourrait être dû à une intoxication au CO. (Belga)