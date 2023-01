De la douceur et de la pluie en ce premier jour de l'an

(Belga) Il fera encore très doux dimanche tout comme la journée de la Saint-Sylvestre, avec des maxima pouvant aller jusqu'à 15 degrés, a indiqué l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel restera fort couvert avec d'abord quelques pluies localisées et ensuite des précipitations plus intenses depuis la frontière française.

Les maxima seront atteints en matinée. Ils se situeront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 14 ou 15 degrés ailleurs. En cours d'après­ midi, les températures seront en légère baisse. Le vent soufflera moins que la veille mais restera modéré et assez fort à la Côte. Dans la nuit de dimanche à lundi, les pluies seront encore abondantes par endroits. Les minima varieront entre 8 et 11 degrés. Des conditions similaires sont attendues pour lundi puisqu'une zone pluvieuse passera au-dessus de notre pays, avec la possibilité de précipitations localement abondantes, surtout dans la partie centrale du territoire. Les maxima seront atteints au cours de la matinée, autour de 10 degrés dans l'ouest et 14 degrés dans l'est. Au cours de l'après­ midi, le mercure baissera, descendant sous les 10 degrés dans le centre. Les vents seront faibles à modérés, d'ouest à sud­-ouest.