De la douceur et quelques gouttes pour les prochains jours

(Belga) Ce mardi après-midi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques averses. Elles seront tout de même plus localisées que ce matin, selon les prévisions de l'IRM. Un coup de tonnerre pourra encore se faire entendre et du grésil n'est pas exclu. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les précipitations pourront encore prendre la forme de neige fondante, voire temporairement de neige en Haute Ardenne. Maxima de 1 degré en Hautes Fagnes à 7 degrés à la mer. Vent assez fort diminuant à modéré d'ouest à sud-ouest, avec localement des pointes de 70 km/h.

Ce soir, les averses pourront à nouveau s'intensifier. Quelques chutes de neige ou de neige fondante sont encore à craindre en Haute Belgique. Minima attendus de -1 degré en Hautes Fagnes à 5 degrés à la Côte. Mercredi, le ciel sera hésitant entre éclaircies et passages nuageux. Quelques averses sont encore possibles mais bien plus faibles et isolées que la veille. Elles concerneront d'ailleurs surtout la Haute Belgique où elles pourront encore adopter un caractère hivernal. Maxima de 2 à 8 degrés. Vent modéré à par endroits assez fort d'ouest à sud-ouest. Jeudi, la nébulosité sera d'abord variable et le temps sec. L'après-midi, le ciel se couvrira et quelques pluies suivront à partir du sud-ouest. Il fera très doux avec des températures de 5 à 11 degrés l'après-midi, qui progresseront encore un peu en soirée. Le vent sera modéré de sud s'orientant au sud-ouest, et devenant assez fort à la mer. Vendredi, baigné dans de l'air maritime doux mais humide, le temps sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie ou de bruine. Les maxima varieront de 8 à 12 degrés sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest. (Belga)