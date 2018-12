De la douceur, mais aussi du vent et de la pluie

(Belga) Après une matinée pluvieuse, l'ouest du pays bénéficiera de quelques éclaircies ce vendredi après-midi. Par contre, au sud et à l'est, les précipitations persisteront encore une bonne partie de la journée avec des périodes de pluie faible ou modérée. Les maxima, très doux, seront compris entre 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 à 14 degrés en plaine. Le vent sera assez fort à fort, voire très fort à la mer, et virera à l'ouest-sud-ouest. Des rafales jusque 70 voire 80 km/h seront possibles.

Ce soir, si ce n'est dans le sud du pays où quelques averses pourront encore se produire, nous bénéficierons d'un bref intermède de temps sec. Rapidement cette nuit, une nouvelle zone d'averses gagnera nos régions depuis l'ouest et traversera l'ensemble du pays vers l'est. Les minima resteront doux avec des valeurs allant de 6 degrés en Haute Ardenne à 10 ou 11 degrés dans l'ouest. Les rafales de vent pourront encore atteindre 50 à 70 km/h. Samedi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. En cours d'après-midi, le risque d'averses s'atténuera depuis l'ouest du pays. Le vent d'ouest à ouest-sud-ouest sera d'abord modéré à assez fort, mais il faiblira progressivement. Les maxima oscilleront entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Dimanche, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie. Il fera à nouveau très doux avec des maxima de 8 degrés en Haute Ardenne à 12 degrés sur l'ouest. La semaine prochaine, il devrait faire plus sec mais aussi nettement plus frais. (Belga)