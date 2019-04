De la fraicheur pour la suite de la semaine

(Belga) Mercredi après_midi, le ciel sera partiellement nuageux sous un temps généralement sec, annonce l'Institut Royal Météorologique (IRM). En Ardenne, la nébulosité sera parfois plus abondante et un risque de faibles précipitations sera temporairement encore possible sur l'extrême sud du pays. En fin d'après­-midi, les éclaircies s'élargiront à l'ensemble du pays. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes à 13 degrés en plaine. Le vent de nord­-est sera modéré dans l'intérieur. A la côte, il sera assez fort avec des rafales jusqu'à 55 km/ h

Mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel deviendra peu nuageux à serein sur l'ensemble des régions. Les minima oscilleront entre ­2 degrés en Hautes Fagnes à 3 degrés à la côte avec un risque de gel au sol en de nombreux endroits. Le vent de nord­-nord­-est sera généralement modéré. A la mer, il sera encore temporairement assez fort. Ce jeudi en matinée, le temps sera ensoleillé sur toutes les régions. En cours de journée, la nébulosité augmentera mais le temps restera sec. Toutefois, l'ouest du pays devrait conserver de belles éclaircies. Les maxima oscilleront entre 7 degrés en Hautes Fagnes à 11 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré de nord­-nord­-est. Vendredi, le temps sera assez beau mais très frais avec du soleil et des passages nuageux. Le vent de nord­-est accentuera l'impression de froid. Les températures ne dépasseront pas 4 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 8 ou 9 degrés en Flandre. Le gel nocturne sera assez répandu la nuit suivante. (Belga)