De la grisaille, de la pluie et du vent pour les prochains jours

(Belga) Le ciel sera très nuageux à couvert ce mercredi. Au nord du sillon Sambre et Meuse, des périodes de pluie ou de bruine sont à prévoir. Ailleurs, le temps sera plus sec, selon les prévisions de l'IRM. Le thermomètre affichera entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés dans l'ouest du pays, sous un vent modéré qui soufflera de secteur sud à sud-ouest.

Mercredi soir et pendant la nuit, la nébulosité restera abondante avec des périodes de pluie. Les minima seront compris entre 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne à 9 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort. Il soufflera de secteur sud-sud-ouest avec des rafales pouvant aller jusqu'à 55 km/h. Le temps restera inchangé jeudi en matinée. La grisaille, les nuages et la pluie seront toujours de la partie. Au cours de la journée, quelques éclaircies pourraient néanmoins se dessiner. Les maxima oscilleront entre 3 ou 4 degrés dans les Hautes Fagnes et 8 ou 9 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré à assez fort, s'orientant au sud-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h. Les jours suivants, malgré des températures assez douces comprises entre 9 et 10 degrés dans le centre, le vent et la pluie seront toujours bien présents. (Belga)