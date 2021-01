De la grisaille, des nuages et des averses

(Belga) Le ciel sera couvert ce jeudi après-midi, partagé entre les nuages et les averses. Au cours de l'après-midi, quelques timides éclaircies pourraient se dessiner, sauf sur l'est du pays où le temps restera pluvieux, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront douces, oscillant entre 7 et 12 degrés. Le vent sera modéré à assez fort et soufflera de secteur ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

En soirée, le temps restera couvert avec de faibles pluies par moment. Une nouvelle perturbation abordera le territoire par l'ouest et transitera vers l'est avec des pluies souvent modérées. A l'aube, un temps plus sec avec des éclaircies reviendra sur le nord­-ouest du pays. Les minima oscilleront entre 6 degrés en haute Ardenne et 10 degrés dans le centre. Le vent sera d'abord modéré et s'orientera au sud­-ouest, puis à l'ouest avec des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 75 km/h. Le temps sera comparable vendredi, avec des averses et des maxima compris entre 5 et 10 degrés. La journée de samedi marquera le retour des précipitations hivernales. Les températures baisseront à entre 1 et 4 degrés. Enfin dimanche, il fera pratiquement sec avec d'abord des éclaircies et davantage de nuages ensuite. Les maxima seront compris entre 1 et 5 degrés.