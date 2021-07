De la grisaille sous des températures estivales

(Belga) L'après-midi de samedi se poursuivra sous la grisaille et un risque que le ciel nous tombe sur la tête. En lot de consolation, les températures seront toutefois agréables, avec des maxima compris entre 20 et 26°C, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

La nébulosité augmentera rapidement à partir de l'ouest et une zone de précipitations traversera le pays vers l'est. Localement, les averses pourront être accompagnées d'un risque d'orage. Il fera plutôt chaud, de 20°C en bord de mer et en Hautes Fagnes à 26°C en Campine, sous un vent faible à parfois modéré. Les dernières averses (orageuses) quitteront le pays par le nord-est en cours de nuit pour laisser place à un temps temporairement plus sec et marqué par des éclaircies. Le répit sera toutefois de courte durée puisqu'un risque d'intenses averses augmentera à nouveau en fin de nuit depuis la frontière française. Le mercure indiquera alors 12°C en Haute Ardenne et 14 à 16°C dans le centre. Dimanche proposera une recette largement inspirée du samedi, avec un supplément pluie. Cette dernière, comparse du Plat pays, posera ses bagages pour la semaine. (Belga)