NEIGE: elle continue à tomber dans le centre et l'est, des perturbations à craindre à l'heure de pointe?

La neige tombe sur le pays ce mardi, formant un manteau blanc de 2 à 5 cm de hauteur. Le front neigeux s'est déplacé d'ouest en est.

La neige est tombée ce matin dans l'ouest puis le centre du pays. "En ouvrant ma porte, j'ai vu qu'il neigeait très finement", rapportait Marianne, une habitante d'Ath dans le Hainaut occidental vers 8h. Le front neigeux a ensuite atteint la capitale vers 10h15. Les averses hivernales ont continué à se déplacer vers l'est, touchant le Hainaut puis les provinces de Namur et de Liège. De faibles chutes de neige continuaient mardi après-midi sur le centre et l'est du pays. Le temps deviendra ensuite progressivement sec avec des maxima autour de zéro degré, annonce l'Institut Royal de Météorologie (IRM). Il y aura donc une fine couche de neige qui attendra les navetteurs automobiles pour leur retour chez eux. L'avenir nous dira si cela entraînera des perturbations sur les routes.

Sur l'ouest du pays, le ciel restera couvert. Sur la partie centrale du pays, quelques faibles chutes de neige fondante sont attendues. La neige concernera aussi toute la partie est du pays au fil des heures mais les quantités resteront assez limitées. Les maxima seront compris entre ­-3 degrés en Hautes-Fagnes et +3 ou +4 degrés au littoral, avec des valeurs proches de +1 degré dans le centre. Le vent sera généralement modéré.

Voici les prévisions de Sabrina Jacobs pour les prochaines heures:

Ce soir, la zone de neige concernera encore, en grande partie, le sud du sillon Sambre et Meuse avant de lentement nous quitter dans la nuit par l'Allemagne.

A l'arrière, quelques averses hivernales seront donc possibles à la côte, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre.

Plus tard, une nouvelle zone de précipitations influencera l'extrême ouest du pays ainsi que les régions proches de la France, où l'on attend de nouvelles chutes de neige (généralement faibles). Minima de -7 degrés en Hautes Fagnes à 0 degré au littoral. Vent souvent faible de secteur sud revenant vers l'est. Il faudra se méfier de la formation de plaques de glace. Du givre pourra aussi se former sur le relief.







Mercredi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec par moment des averses à caractère hivernal. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. En Ardenne, il s'agira d'averses de neige. Les maxima se situeront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +3 degrés en plaine.

Jeudi, une petite averse hivernale pourra encore se produire, principalement sur l'ouest mais, dans la plupart des régions, le temps restera sec avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Ardenne et +4 degrés à la mer.





Vendredi, le temps sera sec et assez ensoleillé. Les maxima seront de l'ordre de 2 degrés dans le centre du pays sous un vent généralement faible et variable.



Samedi, la journée débutera par un temps sec avec des éclaircies. Puis encours de journée la nébulosité augmentera et il s'ensuivra de la pluie à partir de l'ouest du pays. les maxima seront de l'ordre de 3 ou 4 degrés dans le centre sous un vent soutenu de sud-ouest.



Dimanche et lundi, le temps sera variable avec des averses de pluie ou de neige fondante en plaine et des averses à caractère hivernal en Ardenne. Les maxima seront proches de 2 ou 3 degrés dans le centre.