De la neige attendue ce matin: à quelle heure sera touchée votre région?

On attend des chutes de neige sur le pays qui pourront former un manteau blanc de 2 à 5 cm de hauteur. Le front neigeux va se déplacer d'ouest en est. Les premiers flocons vont tomber à la mer puis sur la région du centre et de Bruxelles dans le courant de la matinée, avant d'arriver sur les province de Namur, Liège et de Luxembourg.

Mardi, des chutes de neige sont attendues tôt le matin dans l'ouest du pays. Elles atteindront le centre en seconde partie de matinée et se décaleront ensuite vers l'est. Dans l'ouest du pays, les précipitations pourraient toutefois progressivement tomber sous forme de neige fondante voire de pluie. A l'arrière de cette zone de précipitations, le temps deviendra plus sec avec quelques éclaircies. Au littoral, l'une ou l'autre averse à caractère hivernal sera toutefois possible. Les maxima se situeront entre +1 et +4 degrés en basse et moyenne Belgique, et entre 0 et -2 degrés en haute Belgique. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest et les rafales pourront atteindre 50 km/h.



Durant la nuit de mardi à mercredi, la nébulosité restera variable à abondante et on s'attend encore à des averses à caractère hivernal, éventuellement ponctuées de coups de tonnerre. Bien que moins prononcé, le gel s'installera à nouveau sur l'ensemble des régions avec des minima de -1 à -7 degrés. Il faudra donc aussi être vigilant quant à la formation de plaques de glace. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-est.

Mercredi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec par moment des averses à caractère hivernal. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. En Ardenne, il s'agira d'averses de neige. Les maxima se situeront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +3 degrés en plaine. Le vent de sud-est sera faible à modéré et s’orientera au secteur est à nord-est en faiblissant.

Jeudi, une petite averse hivernale pourra encore se produire, principalement sur l'ouest mais, dans la plupart des régions, le temps restera sec avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Ardenne et +4 degrés à la mer.



Vendredi, le temps sera sec et assez ensoleillé. Les maxima seront de l'ordre de 2 degrés dans le centre du pays sous un vent généralement faible et variable.



Samedi, la journée débutera par un temps sec avec des éclaircies. Puis encours de journée la nébulosité augmentera et il s'ensuivra de la pluie à partir de l'ouest du pays. les maxima seront de l'ordre de 3 ou 4 degrés dans le centre sous un vent soutenu de sud-ouest.



Dimanche et lundi, le temps sera variable avec des averses de pluie ou de neige fondante en plaine et des averses à caractère hivernal en Ardenne. Les maxima seront proches de 2 ou 3 degrés dans le centre.