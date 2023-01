De la neige, de la pluie et seulement 28h d'ensoleillement depuis le début de l'année: comment garder le moral?

Depuis plusieurs semaines, à quelques exceptions près, la météo n'est pas vraiment au beau fixe. Nous manquons de lumière, les chiffres le prouvent. Depuis le début de l'année, nous avons connu plusieurs journées où la durée d'ensoleillement a été de... 0 minute. Pour ce début 2023, le soleil ne s'est montré que 28h et 4 minutes. Et au vu des prévisions pour le reste du mois, janvier sera sombre.

Mercredi, le ciel sera couvert avec un temps souvent sec, mais ça se compliquera par contre dans la soirée de mercredi à jeudi. Un front froid va arriver avec des précipitations qui vont tomber sur le sol encore gelé. On pourrait donc avoir des routes très glissantes et, peut-être, quelques flocons de neige, nous indiquait Stephan Van Bellighen. À l'arrière de cette perturbation, il y aura de nouveau un ciel gris et puis le mercure remontera. On aura plutôt de la pluie avec des maxima pour le début du week-end compris entre 1 et 7 degrés.

Je fais du sport, de la zumba

Du gris, de la pluie... Il faut donc s'attendre à un temps de saison. Pour oublier la météo maussade et garder le moral, chacun ses astuces. "Je fais du sport, de la zumba, de la marche", confie une personne rencontrée. "Je fais du vélo tous les jours", ajoute une autre.

Et en effet, se bouger et se lever tôt est essentiel comme nous l'explique Dimitri Haikin, psychologue. "C'est important de rester dans les rythmes biologiques que la nature nous a offerts pour sécréter de la dopamine, des endorphines, se lever de bonne humeur si possible le matin, envisager les choses plaisantes de la journée", insiste le professionnel.

Garder un rythme et aller à la rencontre des autres semblent être des solutions pour lutter contre cette météo peu favorable. "Toutes les études sur le bonheur que l'on fait actuellement, démontrent que lorsque l'on a des bonnes relations sociales, on est plus joyeux, on a un bon équilibre. On se sent plus heureux dans la vie", souligne Dimitri Haikin, psychologue.