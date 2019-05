De la neige en Belgique en plein mois de mai, est-ce exceptionnel? David Dehenauw parle d'un phénomène "remarquable"

Au réveil, de nombreux lecteurs ont été surpris par les chutes de neige qui s'abattent actuellement dans plusieurs localités du pays, principalement en province de Liège et de Namur. De la neige en plein mois de mai, cela n'est pas très fréquent...

Mais peut-on parler d'un phénomène exceptionnel? Le météorologue David Dehenauw nous livre des explications. "Cela n'arrive pas tous les ans mais ce n'est pas exceptionnel non plus. On peut dire que c'est rare, remarquable", nous indique-t-il.

Dernier épisode en date: le 24 mai 2013, nous explique David Dehenauw. Ce jour-là, on avait relevé 3 centimètres de neige au Mont-Rigi, dans les Hautes-Fagnes. Jamais, depuis le début des observations dans le pays, une telle épaisseur n'avait été observée à la fin du mois de mai.

En 1987, de tardives chutes de neige s'étaient également produites dans les Hautes-Fagnes. Le 4 mai 1987, on avait ainsi enregistré 4 centimètres de neige à Botrange, en province de Liège. De la même façon, du 4 au 6 mai 1979, de la neige s'était abattue sur le pays. Au Mont-Rigi le 4, la couche de neige atteint 12 cm.

Quoiqu'il en soit, la neige printanière reste un phénomène quelque peu surprenant.