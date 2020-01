De la neige enfin? Découvrez les prévisions météo pour toute cette semaine

Ce lundi, le temps restera sec et deviendra progressivement ensoleillé au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, le temps restera généralement gris avec quelques rayons de soleil par endroits. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 5 degrés à la côte. Le vent sera faible et variable en Basse et Moyenne Belgique, généralement modéré de secteur nord-est en Ardenne.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec mais deviendra froid avec des gelées généralisées. Du brouillard givrant et des nuages bas pourraient se formeront dans la plupart des régions. Les minima seront compris entre 0 degré à la côte et localement -5 degrés en Ardenne. Le vent sera faible de direction variable.

Mardi à l'aube, les gelées seront quasi généralisées. La matinée sera froide avec quelques bancs de brouillard givrant ainsi que des nuages bas localement tenaces, surtout sur l'ouest et le nord-ouest du pays. En cours de journée, le temps deviendra ensoleillé. Les maxima oscilleront entre 2 et 4 degrés, suivant l'ensoleillement. Le vent sera généralement faible de direction variable.

Mercredi matin, on note encore le risque de quelques bancs de brouillard givrant. Assez rapidement, beaucoup de nuages bas dériveront ensuite depuis la mer du nord, éventuellement accompagnés de quelques bruines. Dans l'extrême sud-est du pays, les éclaircies persisteront toute la journée. Les maxima seront compris entre 2 et 7 degrés, sous un vent souvent faible de nord à nord-est ou de direction variable.

Jeudi, la journée débutera par une nébulosité abondante en de nombreux endroits. Dans l'après-midi, le temps deviendra ensoleillé en Ardenne mais restera gris en Basse et Moyenne Belgique. Toutefois, le temps restera sec. Maxima de 2 à 6 degrés. Vent faible à modéré de secteur est.

Vendredi

Vendredi le temps restera probablement gris avec de la brume, du brouillard et des nuages bas en Basse-Belgique. En Ardenne, le temps deviendra ensoleillé après la dissipation des bancs de brouillard givrant. Maxima de 1 à 6 degrés en fonction de l'ensoleillement.

Samedi, le temps sera nuageux avec par endroits la possibilité de faibles précipitations. Il fera plus doux avec des maxima de 5 à 9 degrés.

Dimanche, le temps sera sec avec des éclaircies et des passages nuageux. Maxima de 5 à 10 degrés.