De la neige fondante attendue en Haute Belgique samedi

Samedi, à l'arrière d'un front froid, une poche d'air froid d'origine polaire transitera via nos régions, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Le matin, de la neige fondante voire de la neige est attendue en Haute Belgique. A l'arrière de cette perturbation, la nébulosité deviendra variable avec des cumulus et des éclaircies. Des giboulées avec risque d'un coup de tonnerre et de grésil sont également à prévoir. Il fera frais pour la saison, avec des maxima de 5 degrés en Hautes-Fagnes à 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, de secteur nord-ouest, avec des rafales jusque 65 km/h.

Vendredi, le ciel sera partagé entre quelques éclaircies et de périodes nuageuses. Quelques averses seront possibles mais le temps restera généralement sec. Le mercure atteindra entre 8 et 13 degrés. Dimanche et lundi, quelques averses pourront encore tomber et le temps sera plus frais avec des maxima de 11 degrés. Mardi, il fera par contre généralement sec et plus doux. Mercredi et jeudi, des précipitations parfois intenses sont de nouveau annoncées.