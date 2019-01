De la neige fondante attendue la semaine prochaine en Belgique

Quand la neige va-t-elle tomber en Belgique? Notre miss météo Vanessa Matagne a présenté les prévisions pour les prochains dans le RTL INFO 13H.

"Sur les hauts plateaux de l'Ardenne de la neige est déjà tombée. Il y a d'ailleurs jusqu'à un centimètre par endroits mais sur le centre du pays, c'est à partir de mercredi qu'on peut s'attendre à un peu de neige fondante. D'après les premières prévisions de l'IRM, la neige tombera dans la nuit de mardi à mercredi", indique Vanessa Matagne.

"Mercredi matin, le sol sera blanc par endroits. Au même moment, le sol va se refroidir avec de l'air polaire qui arrivera sur le pays mais en journée les températures resteront positives. La neige ne va pas tenir et va fondra rapidement. Le week-end prochain, on retrouvera un temps plus doux donc il n'y aura pas tout de suite de la bonne poudreuse sur notre pays", conclut-elle.