De la neige fondante attendue tard dans la nuit vendredi

Une perturbation atteindra l'est et le sud-est assez tard dans la nuit vendredi. En Ardenne, de neige fondante voire de la neige est attendue. Une petite accumulation au sol sera possible, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Vendredi après-midi, le ciel sera partagé entre quelques éclaircies et périodes nuageuses. Quelques averses seront possibles, principalement en Wallonie, mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Hautes Fagnes et localement 14 degrés le long de la frontière française. Durant nuit, le ciel se couvrira et ensuite une zone de pluie transitera sur le pays du nord-ouest vers le sud-est. Cette perturbation atteindra l'est et le sud-est assez tard dans la nuit et de la neige est à prévoir en Ardenne. Les minima se situeront entre 0 degré en Haute Belgique et 6 degrés à la côte. Samedi, à l'arrière d'un front froid qui quittera le pays par le sud- est en matinée, une masse d'air froide et instable d'origine polaire transitera via nos régions. Le matin, de la neige fondante voire de la neige devrait encore tomber en Haute Belgique. A l'arrière de cette perturbation, la nébulosité deviendra variable avec des cumulus et des éclaircies. Il y aura des giboulées avec risque d'un coup de tonnerre et de grésil Dimanche et lundi, quelques averses sont attendues et il fera frais, avec des maxima autour de 11 degrés, avant un retour à un temps généralement sec et un peu plus doux mardi.