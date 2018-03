De la pluie avant l'arrivée de la neige et du froid

(Belga) Une zone de pluie traversera le pays jeudi depuis la frontière française, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Elle n'atteindra sûrement pas le nord-est avant l'après-midi. Le thermomètre affichera 5° en Hautes-Fagnes et 10° en Campine. Le vent, généralement modéré, soufflera de secteur sud-est.

La pluie quittera la Belgique jeudi soir et des éclaircies se développeront à l'arrière du pays, avec toutefois encore un risque d'averse. Celle-ci pourra prendre un caractère hivernal sur les sommets de l'Ardenne. Brumes et brouillards pourront par ailleurs se former localement en cours de nuit. Les minima oscilleront entre 1 et 6°. Les nuages resteront nombreux vendredi, malgré quelques timides éclaircies. L'atmosphère sera instable et un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Ce sera le dernier jour de douceur, avec des températures comprises entre 6 et 12°, avant l'arrivée d'une perturbation neigeuse samedi, qui traversera le pays à partir du nord-est. Il fera alors à peine 0° dans le centre et un vent de nord-est particulièrement soutenu s'ajoutera au programme. Dimanche, un peu de neige est encore attendue mais le temps deviendra plus sec, avec des éclaircies, en cours de journée. Il fera toujours froid, à Bruxelles par exemple, les températures ne dépasseront pas 0 ou 1°.