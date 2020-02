De la pluie en fin d'après-midi jeudi

(Belga) Jeudi après-midi, il fera très nuageux avec d'abord par endroits quelques bruines, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. En seconde partie d'après-midi, une zone de pluie envahira l'ouest du pays. Elle atteindra le centre en début de soirée, accompagnée d'un renforcement du vent. Les maxima oscilleront entre 6°C et 12°C. Après la zone de pluie, nous nous retrouverons dans une masse d'air plus fraîche. Le vent sera assez fort de sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h. Au passage du front, le vent deviendra fort avec des pointes à 80 km/h ou plus.

Ce jeudi soir, la zone de pluie s'enfoncera davantage dans les terres et quittera notre pays par les cantons de l'Est peu avant minuit. Sur le relief, la pluie pourra se transformer en neige ou en neige fondante. À l'arrière de la zone de précipitations, le ciel se dégagera. Les minima oscilleront entre -2°C à +5°C. Il y aura un risque de formation de plaques de glace, surtout en Ardenne. Le vent sera d'abord assez fort à localement fort d'ouest à sud-ouest, avec des rafales de 80 km/h ou plus. Vendredi, il fera sec avec d'abord de larges éclaircies et un peu de brume dans le sud-est. En cours de journée, le ciel s'ennuagera temporairement. Les maxima atteindront 5°C en Hautes Fagnes et 10°C ou 11°C sur l'ouest. Le vent sera modéré et au littoral assez fort de sud-ouest avec des pointes de 40 à 60 km/h. (Belga)