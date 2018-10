De la pluie et déjà localement quelques flocons de neige fondante

(Belga) Le temps sera pluvieux ce mardi et de la neige sera même attendue temporairement dans le sud du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les éclaircies reviendront peu à peu en cours de nuit.

Le ciel restera couvert avec des pluies continues et soutenues ce mardi. En de nombreux endroits, les cumuls de précipitations seront importants. Au sud du sillon Sambre et Meuse, certaines provinces connaîtront même des averses à caractère hivernal avec de la neige fondante, voire de la neige qui tiendra au sol pendant plusieurs heures. Les maxima oscilleront entre 5 et 8°C en Ardenne et entre 8 et 11°C ailleurs. Le vent sera d'abord faible à modéré puis se renforcera pour devenir assez fort à fort dans l'intérieur des terres. À la Côte, il sera même fort à très fort, avec des rafales de 60 à 80 km/h. Le temps redeviendra plus sec cette nuit, avec des éclaircies à partir du sud. Les minima seront compris entre 0 et 1°C sur les hauteurs de l'Ardenne et entre 5 et 6°C au littoral, tandis que le vent diminuera en intensité.