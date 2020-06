De la pluie et du vent attendus les prochains jours

(Belga) Jeudi après­ midi, la nébulosité sera abondante avec par moments de la pluie ou quelques averses. Sur l'ouest du pays, le temps devrait être plus sec. L'institut royal météorologique prévoit même quelques éclaircies en cours d'après­ midi, surtout le long du littoral. Les températures maximales varieront entre 12 et 17 degrés, sous un vent modéré à assez fort.

En soirée, le temps redeviendra sec partout. Seules quelques averses résiduelles se produiront encore sur l'est. Cette nuit, les minima seront compris entre 5 et 11 degrés. Vendredi, le ciel sera d'abord très nuageux avec par moments de la pluie. Ensuite, le ciel redeviendra changeant à partir de l'ouest, mêlant averses et éclaircies. L'après­ midi, les averses pourront être assez soutenues et parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Les températures ne dépasseront pas 11 à 16 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud­-ouest, virant ensuite entre l'ouest et le nord­-ouest avec des rafales de 50 à 65 km/h, surtout l'après­ midi. Samedi en matinée, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques ondées. Le temps deviendra ensuite généralement sec sur le nord-ouest et le nord du pays puis sur la plupart des régions dans l'après­ midi. Il fera frais avec des maxima qui oscilleront entre 11 degrés en Hautes­ Fagnes à 16 degrés en plaine. Le vent d'ouest à sud­-ouest sera modéré, devenant ensuite assez fort. Dimanche, le ciel déversera encore quelques averses en matinée, qui s'intensifieront dans l'après­ midi. Les maxima s'échelonneront de 13 à 17 degrés, sous un vent modéré.