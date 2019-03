De la pluie et du vent au menu météo des vacances de carnaval

(Belga) La nébulosité restera abondante avec peu ou pas d'éclaircies et une dernière goutte de pluie possible par endroits vendredi après-midi, indique l'IRM à la mi-journée. Les maxima varieront entre 5 et 9 degrés sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Vendredi soir et la nuit suivante, le temps restera généralement sec mais toujours très nuageux. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest. Les températures s'établiront autour de 1 à 3 degrés en Ardenne et de 4 à 6 degrés ailleurs. Samedi, une faible perturbation traversera nos régions du littoral vers l'Ardenne. Le ciel sera partagé entre éclaircies et périodes très nuageuses, accompagnées çà et là de quelques faibles pluies. Les maxima oscilleront entre 8 degrés sur les hauteurs ardennaises et 13 degrés en Flandre sous un vent modéré, et à la côte assez fort, de sud à sud-ouest. Durant la nuit de samedi à dimanche, le vent de sud-ouest se renforcera encore pour devenir localement assez fort dans l'intérieur du pays et fort à la mer. Les nuages seront majoritaires et quelques pluies ou averses sont attendues. Les températures minimales oscilleront entre 4 et 9 degrés. Dimanche, le temps sera venteux sous un ciel souvent bien chargé accompagné de périodes de pluie. Les maxima varieront entre 8 et 14 degrés, sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest. Les rafales pourront atteindre les 65 km/h. Lundi, une zone de pluie active traversera le pays d'ouest en est. Il fera également très venteux. Les rafales pourront atteindre les 90 km/h voire un peu plus au petit matin. Les maxima s'échelonneront de 5 à 9 degrés.