De la pluie et du vent, encore, des coups de tonnerre, peut-être

La pluie reste la grande dame de ce dimanche, accompagnée d'un vent nerveux et de rafales de 70 à 80 km/h, voire un peu plus par endroits, ressort-il du bulletin de mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les averses devraient laisser place, temporairement toutefois, à un temps plus sec lundi.

La perturbation arrivée en matinée sur le pays s'évacuera peu à peu par l'est durant l'après-midi. Sur les autres régions, des périodes plus sèches alterneront temporairement avec quelques averses mais il fera généralement nuageux à couvert. Le risque de quelques coups de tonnerre augmentera au fil des heures. Les températures maximales seront comprises entre 14°C en Hautes Fagnes et 17 ou 18°C en plaine. Le vent sera assez fort, voire fort avec des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h localement. En première partie de nuit, le temps restera instable et ponctué de nombreuses averses et parfois de coups de tonnerre sur l'ensemble des régions. Le temps deviendra ensuite progressivement plus sec sur l'ouest et le centre du pays avec même quelques éclaircies. Les températures minimales seront comprises entre 8°C en Hautes Fagnes et 14°C au littoral. Le vent sera toujours de la partie mais les rafales ne dépasseront plus les 50 à 60 km/h, excepté sur l'extrême est. À la Côte, l'IRM prévoit un niveau d'eau élevé vers 03h00, avec 5m60 au-dessus du niveau moyen de la mer à marée basse, voire plus. Les estacades pourront ainsi se retrouver temporairement inondées sous l'assaut des vagues. Vers 05h20, l'Escaut maritime sera secouée par une marée de tempête. En prévision, les automobilistes anversois ont été appelés à déplacer leurs voitures garées sur des parkings à proximité des quais. Lundi, le ciel sera partiellement nuageux et quelques averses seront encore possibles, surtout sur le nord-est du territoire. L'après-midi sera toutefois généralement sec, à une averse près. Le vent soufflera modérément. En soirée, une nouvelle perturbation viendra jouer les trouble-fête sur l'ouest du pays et le ciel se couvrira partout.