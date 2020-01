Météo: voici les (tristes) prévisions pour cette semaine

Aujourd'hui, les éclaircies encore présentes en début de journée en Basse et Moyenne Belgique céderont progressivement la place à de nombreux champs nuageux depuis le sud-ouest. On note encore le risque de quelques faibles précipitations localisées surtout l'après-midi. Le vent sera modéré de secteur sud, devenant déjà parfois assez fort en fin de journée. Maxima de 4 degrés en Haute Belgique à 9 degrés dans l'ouest.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra abondante partout avec des périodes de pluie à partir de l'ouest. Le vent deviendra assez fort et sur certaines régions parfois même fort de sud-sud-ouest. Des rafales pourront par endroits dépasser les 70 km/h. On notera peu d'évolutions en ce qui concerne les températures en comparaison avec la journée précédente, avec des minima de 4 à 9 degrés.

Mardi, la journée débutera par une nébulosité abondante et des pluies faibles à modérées. Ensuite, le temps deviendra temporairement un peu plus sec avant l'arrivée d'une autre zone de pluie et d'un renforcement du vent dans l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/h. Il faiblira temporairement en journée, puis en fin d'après-midi et en soirée, il deviendra assez fort à fort avec des rafales de l'ordre de 75 km/h, voire localement un peu plus.

Mercredi matin, une nouvelle perturbation approchera de notre pays. La nébulosité sera déjà abondante sur l'ouest alors que des larges éclaircies seront encore possibles sur le centre et l'Est sous un temps généralement sec. En cours de journée, la perturbation transitera d’ouest en Est avec des pluies faibles à modérées. Les maxima resteront doux, oscillant entre 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort devenant ensuite modéré et s'orientant au secteur ouest à sud-ouest.

Jeudi, une crête anticyclonique favorisera un temps assez ensoleillé, après la dissipation de la grisaille matinale éventuelle. Le temps sera sec avec des nuages d'altitude sur la plupart des régions. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés en plaine. Il fera assez venteux. Le vent de secteur sud sera modéré mais pourra devenir temporairement assez fort en fin de journée.

Vendredi, la journée débutera par une nébulosité abondante avec de la pluie. En cours de journée, éclaircies et nuages accompagnés de quelques averses alterneront. Maxima de l'ordre de 8 ou 9 degrés dans le centre.

Samedi, la nébulosité sera variable sous un temps sec dans la plupart des régions. Toutefois une ondée n'est pas exclue localement. Il fera plus frais avec 6 ou 7 degrés dans le centre. Le vent sera faible de direction variable.

Dimanche

Dimanche, nuages et éclaircies alterneront avec un risque de quelques précipitations. Maxima de l'ordre de 6 degrés.