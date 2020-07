De la pluie et du vent pour le dernier week-end de juillet

(Belga) Quelques gouttes tomberont encore sur la tête des nordistes samedi en début d'après-midi avant que le temps ne revienne au sec dans la plupart des régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel restera toutefois partiellement à très nuageux, bien que des éclaircies plus larges soient possibles de manière transitoire. Les températures seront plutôt douces, comprises entre 22 degrés en Ardenne et 26 degrés ailleurs. Le vent soufflera modérément mais fortement à la Côte.

La pluie ne s'absentera pas très longtemps, revenant en force samedi soir et pendant la nuit. Les précipitations pourront être intenses à partir de l'ouest et l'IRM a d'ailleurs enclenché son alerte jaune à partir de 17h00. Sous des rafales de 50 km/h, qui pourront atteindre les 65 km/h à la faveur d'une averse orageuse, le mercure oscillera entre 14 et 17 degrés pendant la nuit. La zone pluvio-orageuse quittera le pays dimanche matin pour laisser la place à un ciel changeant, accompagné d'ondées locales. Le soleil gagnera davantage de place au fil de l'après-midi et le littoral pourra même se targuer de bénéficier d'un temps ensoleillé. Le thermomètre affichera de 18 à 23 degrés, sous des rafales de vent atteignant les 50 km/h. Le ciel se dégagera pendant la nuit de dimanche à lundi. La semaine débutera sous l'influence d'une dépression qui s'étend des îles britanniques à l'ouest de la Scandinavie. Les nuages seront plutôt nombreux et laisseront échapper quelques gouttes. Les températures, elles, grimperont, jusqu'à 28 degrés.