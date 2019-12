De la pluie mais des températures plus douces pour le week-end

(Belga) Vendredi après-midi, il fera très nuageux avec de la pluie, annonce l'Institut royal de météorologie. En début de soirée, le temps deviendra temporairement plus sec à partir de l'ouest puis le risque d'averses augmentera à nouveau. Les maxima se situeront entre 2° sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 11° au littoral. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest. Des rafales aux alentours de 60 km/h seront possibles.

Vendredi soir et en début de nuit, quelques averses seront encore possibles. Dès minuit, le temps deviendra plus sec et des éclaircies reviendront à partir de l'ouest. Sur l'est, les nuages bas resteront nombreux et pourront parfois réduire la visibilité. Les minima seront compris entre 2° et 8°. Le vent sera d'abord assez fort de sud-ouest, devenant ensuite modéré d'ouest à sud-ouest. En soirée, les rafales pourront encore atteindre 60 km/h par endroits. Samedi, l'accalmie sera temporaire avec un ciel partiellement à très nuageux. Sur l'est, il y aura davantage de nuages et aussi le risque d'une averse. Il fera assez doux avec des maxima de 5° à 10°. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest. Dimanche, le temps sera de nouveau variable avec de la pluie ou des averses, et des maxima de 7° à 12°. Même topo pour lundi, avec un mercure plus bas, de 3° à 7°. (Belga)