Prévisions météo: on va se faire ARROSER

L'hiver semble faire une pause pour céder la place à... l'automne: la neige se transforme en pluie, et elle va tomber copieusement dans les prochains jours.

Des pluies soutenues arroseront l'ensemble du pays jeudi matin avant de perdre en intensité au cours de l'après-midi à partir de l'ouest. Il fera sensiblement plus doux avec des maxima compris entre 7 ou 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 11 ou 12 degrés en plaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le vent, d'abord faible à modéré de sud à sud-est, virera rapidement au secteur ouest à sud-ouest et deviendra modéré à généralement assez fort, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Jeudi soir, le ciel sera toujours très nuageux à couvert, avec quelques faibles pluies ou bruines par endroits. Pendant la nuit, une nouvelle zone de pluie traversera le pays à partir de l'ouest. Les minima seront compris entre 6 ou 7 degrés en Ardenne et 8 ou 9 degrés ailleurs, sous un vent modéré à parfois assez fort d'ouest à sud-ouest.

Le temps sera comparable vendredi, avant un week-end plus hivernal.