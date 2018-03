De la pluie prévue localement cette nuit

(Belga) Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux qui se feront progressivement plus nombreux dimanche après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Le temps restera sec et les maxima se situeront entre 9 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'à la côte et 14 degrés dans le centre du pays.

Ce soir et en première partie de nuit, le ciel deviendra très nuageux et quelques gouttes seront alors localement possibles dans l'ouest et le centre du pays. En seconde partie de nuit, quelques précipitations plus structurées toucheront l'Ardenne tandis que des éclaircies pourraient se dessiner au littoral. Les minima seront compris entre 1 et 4 degrés. Lundi, des éclaircies sont prévues dans l'ouest du pays mais le ciel restera chargé dans les autres régions, avec encore quelques pluies en Ardenne. Les éclaircies s'étendront ensuite aux autres régions, mais une averse sera également possible. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 10 à 11 degrés en plaine. A la mer, les températures ne devraient cependant pas dépasser les 8 degrés. Mardi, une perturbation active traversera la Belgique d'ouest en est et donnera lieu à un temps pluvieux durant la majeure partie de la journée. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales de 50 à 65 km/h. (Belga)