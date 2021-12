De la pluie sur l'est, des éclaircies sur l'ouest samedi après-midi

(Belga) Samedi après-midi, les précipitations faibles à modérées déjà présentes sur la partie occidentale du pays transiteront vers l'est, indique l'Institut royal météorologique. En Hautes Fagnes, de la neige fondante sera possible. A l'arrière, de la perturbation, des éclaircies et un temps plus sec reviendront à partir de l'ouest. Les maxima oscilleront entre 3° sur les sommets de l'Ardenne et 8° à la Côte. Le vent sera généralement modéré d'ouest, tournant à l'ouest-sud-ouest. A la côte et sur les crêtes de l'Ardenne, il pourra être assez fort avec des rafales jusque 55 km/h.

Samedi soir en début de nuit, les précipitations s'évacueront vers l'Allemagne, le temps devenant alors généralement sec sur l'ensemble des régions avec des éclaircies parfois larges. Après minuit, La nébulosité augmentera à partir du nord et il s'ensuivra de la pluie tandis qu'en Ardenne, les nuages bas se reformeront et pourront localement limiter la visibilité. Les minima oscilleront entre -2° en Ardenne, 0° dans le centre et +5° au littoral. Les conditions seront glissantes sur les routes, avec en haute Ardenne principalement, un risque de brouillard givrant. Dimanche matin, la nébulosité sera souvent abondante sur la plupart des régions avec des précipitations faibles à modérés, le plus souvent de pluie en plaine et de neige fondante, voire de neige sur les sommets, en Ardenne. L'après- midi, le temps deviendra un peu plus sec sur les régions de l'est. Les maxima oscilleront entre 0° ou 1° en Hautes Fagnes, 5° dans le centre et 7° à la Côte. En début de semaine prochaine, le temps restera variable avec des précipitations hivernales, et des maxima autour de 4° ou 5° dans le centre. (Belga)