De la pluie sur un sol gelé: attention si vous prenez la route d'ici lundi

La cellule d'action routière lance un appel à la prudence sur les routes wallonnes: des conditions glissantes sont attendues dans la nuit de dimanche à lundi.

Selon les dernières prévisions météorologiques, des précipitations sont prévues pour ce soir et cette nuit, depuis l'ouest, sur l'ensemble de la Wallonie. Celles-ci tomberont sur un sol gelé et pourraient donc être temporairement verglaçantes. Cette nuit, en Ardenne et sur les hauteurs, le phénomène pourrait être plus persistant, prévient la cellule. Elle est composée du Centre Régional de Crise de Wallonie, du centre Perex et de la Police Fédérale de la route.

Les conditions seront alors particulièrement glissantes

De son côté, l'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement pour des conditions glissantes. Il est orange en Flandre occidentale et en province de Liège, et jaune pour le reste du pays. "Les conditions seront alors particulièrement glissantes. Toutefois, la zone de pluie ramènera de l'air plus doux de sorte que ce risque de conditions glissantes ne sera que temporaire. En Ardenne, toutefois, ces conditions glissantes pourront perdurer plusieurs heures. Nous prévoyons les situations les plus dangereuses dans la province de Liège", précise l'IRM.

Petit rappel si vous prenez la route

La cellule d'action routière recommande dès lors à tous les usagers de rester vigilants s'ils doivent emprunter le réseau routier ce soir et cette nuit, en particulier sur le réseau secondaire et les endroits sensibles (bretelles d'accès, ponts,etc.). Tous les automobilistes sont invités à:

adapter leur vitesse,

éviter toute manoeuvre brutale,

garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède,

prévoir les équipements nécessaires,

bien vérifier l'état de leur véhicule,

ne pas dépasser les épandeuses.

Le Centre Régional de Crise de Wallonie, le centre Perex et la Police Fédérale de la Route recommandent enfin aux usagers, avant tout départ, de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon sur les sites trafiroutes.wallonie.be ou www.inforoutes.be.