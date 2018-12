De larges éclaircies attendues mardi après-midi

(Belga) Des ondées isolées seront possibles sur l'extrême nord du pays et en Ardenne mardi après-midi tandis que le temps restera sec et ensoleillé dans les autres régions, selon les prévisions de l'IRM. En fin de journée, des nuages d'altitude atteindront toutefois le territoire à partir de la côte. Les maxima seront compris entre 4 ou 5 degrés en Hautes­ Fagnes et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera généralement faible.

Ce soir et durant la nuit, les nuages élevés deviendront graduellement plus épais. Le risque de quelques faibles pluies ou bruines augmentera ensuite à partir du sud­-ouest du pays. Les minima seront atteints en milieu de nuit et varieront entre 0 ou ­1 degré en Ardenne et 5 degrés à la côte. Le vent sera faible, puis parfois modéré, de secteur sud à sud­-est. Mercredi, le ciel se couvrira progressivement dans toutes les régions avec des périodes de pluie ou de bruine. Les maxima seront compris entre 5 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 9 et 11 degrés dans les autres régions. Des pluies plus marquées affecteront le pays en soirée et les minima seront compris entre 5 et 11 degrés. Jeudi, la nébulosité sera abondante avec des pluies intermittentes, généralement faibles. Il fera doux avec des maxima de 10 degrés en Ardenne à 13 degrés dans l'ouest. (Belga)