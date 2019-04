De larges éclaircies au programme mercredi

(Belga) Le temps restera très nuageux et localement brumeux avec des averses ou des périodes de pluie mardi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Dans les régions proches de la frontière néerlandaise, il fera plus sec et quelques éclaircies pourront se dessiner. Dans la moitié sud-est par contre, les averses s'intensifieront et pourront donner quelques coups de tonnerre. Les maxima se situeront entre 9 et 12 degrés en Ardenne, autour de 15 ou 16 degrés près de la frontière néerlandaise et ne dépasseront pas 13 degrés dans le centre. Le vent sera faible de secteur sud-est dans le sud du sillon Sambre et Meuse et ailleurs faible à souvent modéré de secteur est-nord-est.

Mardi soir, le temps deviendra sec dans l'extrême nord alors qu'on prévoit encore des périodes de pluie ou des averses éventuellement orageuses dans les autres régions. Cette nuit, le temps sera graduellement plus sec avec davantage d'éclaircies depuis le nord du pays mais le ciel restera très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses dans les régions situées le long de la frontière française. Les minima seront compris entre 2 ou 3 degrés en Hautes-Fagnes et 6 ou 7 degrés à proximité de la frontière française. Le vent deviendra modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur nord-est. Mercredi, la journée débutera avec un risque de pluie le long de la frontière française. Le temps deviendra toutefois rapidement sec partout avec de larges éclaircies sauf en Ardenne où le ciel sera partiellement nuageux. Les maxima varieront de 9 à 13 degrés, sous un vent piquant modéré et à la mer assez fort de nord-est. Le soir et durant la nuit, le ciel se dégagera rapidement dans toutes les régions et le temps sera sec. Les températures descendront vers des valeurs comprises entre -2 degrés dans les vallées ardennaises et +3 degrés au littoral. De faibles gelées au sol seront également possibles à l'intérieur des terres.