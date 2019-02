De larges éclaircies prévues mercredi après-midi

(Belga) De plus larges éclaircies sont attendues mercredi après-midi à partir du sud-ouest du pays mais le temps sera temporairement plus nuageux sur le nord et le nord-est, selon les prévisions de l'IRM. Les températures maximales seront comprises entre 7 et 12 degrés tandis que le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest.

Durant la nuit, le ciel sera globalement dégagé malgré la présence de nuages bas à partir de la frontière française. Des bancs de brouillard (givrant en Ardenne) pourront également réduire la visibilité. Les minima seront compris entre 0 et 6 degrés. Jeudi, la nébulosité sera assez abondante en matinée. Les éclaircies deviendront ensuite de plus en plus larges même si les nuages resteront plus nombreux sur le nord du pays. Les maxima seront en légère hausse, affichant 8 à 14 degrés. Une faible perturbation transitera par les Pays-Bas dans la nuit de jeudi à vendredi et influencera aussi le temps en Belgique. Quelques bruines seront possibles localement, surtout en Ardenne. Les minima seront compris entre 3 et 7 degrés. Vendredi, le temps restera calme avec un risque de brumes, de brouillards et des nuages bas le matin. La journée sera douce avec du soleil mais des bancs nuageux sur les Pays-Bas et l'Allemagne pourront déborder sur le pays. Les températures atteindront 11 à 16 degrés, en fonction des éclaircies.