De nouveaux orages et des pluies intenses prévus ce soir et cette nuit: "Les cumuls de précipitations pourront atteindre entre 50 et 60 l/m² voire plus par endroits"

Les nuages sont nombreux ce lundi après-midi et ils pourront êtres accompagnés d'orages ou de pluies. Dans la moitié sud-est du territoire, les précipitations pourront être plus intenses. De la grêle sera également possible, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le thermomètre affichera entre 18 et 19 degrés en Haute Belgique, et entre 23 et 25 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré, et à la Côte modéré à assez fort. Il soufflera de secteur nord-est. "Une zone pluvio-orageuse active en provenance de la France atteindra notre pays où elle restera stationnaire. Elle ne quittera notre territoire que mardi, dans le courant de l'après-midi. Nous prévoyons des pluies soutenues et des orages intenses avec des précipitations abondantes et risque de grêle, essentiellement dans les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse", peut-on lire sur le site de l'institut.





"Ces précipitations abondantes pourront devenir problématiques"



Lundi soir et pendant la nuit, la pluie arrosera encore une grande partie du sud-est du pays. Les précipitations seront importantes. "Cette nuit, l'intensité des précipitations diminuera probablement dans la province de Liège. Mais dans les provinces de Namur et de Luxembourg, des pluies abondantes seront à nouveau possibles; dans ces provinces, les cumuls de précipitations pourront atteindre entre 50 et 60 l/m² voire plus par endroits entre lundi midi et mardi après-midi. Compte tenu du fait que ces régions ont déjà souvent été affectées par des averses durant ces derniers jours, ces précipitations abondantes pourront devenir problématiques", précise l'IRM.



La journée de mardi sera à nouveau marquée par les averses, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse. Mercredi, le temps sera plus sec mais aussi plus frais, avec des maxima de l'ordre de 17 ou 18 degrés.