De nouvelles averses orageuses pour toute la fin de semaine

(Belga) Le ciel sera souvent très nuageux, vendredi, et des averses ou des périodes de pluie plus longues traverseront le pays depuis la Côte. Les averses pourront à nouveau être assez intenses et accompagnées d'orage, mais des éclaircies apparaîtront entre les averses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 14°C en Ardenne et jusqu'à 19°C ailleurs. Le vent soufflera modérément à assez fort de sud­-ouest avec des rafales jusqu'à 60 km/h.

Ce soir et cette nuit, le temps restera variable avec des averses, parfois encore accompagnées un coup de tonnerre. Dans le courant de la nuit, formation de nuages bas en de nombreux endroits. Les minima se situeront entre 11 et 14°C sous un vent modéré de sud­-ouest. Samedi, des périodes très nuageuses se partageront le ciel avec quelques éclaircies. Ces dernières seront un peu plus présentes en cours d'après­ midi. Des averses rythmeront la journée, pouvant par endroits s'accompagner d'un coup de tonnerre. Les maxima varieront entre 15 ou 16°C en Hautes Fagnes et localement 21°C en plaine. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud­-ouest tournant vers l'ouest à nord­-ouest. Dimanche, après dissipation des nuages bas ou du brouillard, le ciel sera changeant avec encore quelques faibles averses. En cours d'après­-midi, le temps deviendra sec pratiquement partout avec des éclaircies plus généreuses. Les maxima se situeront entre 17 et 22°C, sous un faible de direction variable puis de secteur nord­-est. Au littoral, il deviendra même modéré. (Belga)