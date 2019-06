Les averses s'abattent sur le pays cet après-midi: "Orage de grêle à Forchies-la-Marche"

Après une courte accalmie, une ligne d'averses orageuses assez active traverse le pays du littoral vers l'Ardenne. Les orages sont accompagnés de fortes pluies, de grêle et de coups de vent.

Comme prévu, les orages balaient le pays. Vous êtes nombreux à nous signaler que des averses orageuses, avec chutes de grêlons, s'abattent sur le pays cet après-midi. "Orage de grêle à Forchies-la-Marche", nous dit Geoffroy. Des témoignages nous parviennent de Souvret, Estaimpuis, Erquelinnes…

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement orange aux orages pour les provinces de Hainaut, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Brabant wallon et du Brabant flamand, ainsi que pour Bruxelles, annonce-t-il mercredi. L'avertissement est entré en vigueur à partir de 13h00 et le sera jusqu'à jeudi à 04h00 du matin. Un avertissement jaune est émis pour les autres provinces.





Des orages qui pourraient être particulièrement intenses

Des averses orageuses assez actives en provenance de Normandie ont déjà traversé l'ouest du pays tôt ce matin. "Une nouvelle ligne d'averses orages arrivant par la frontière française est annoncée pour 14-15h", nous explique Stephan Van Bellighen, présentateur météo pour RTL-TVI.

Pour les provinces de Hainaut, Flandre orientale et Flandre occidentale, ces orages pourraient être particulièrement intenses. "Nous pourrions avoir dans ces régions de fortes précipitations, plus ou moins 30 litres d'eau par mètre carré en moins d'une heure. Les autres provinces pourront également être touchées par de fortes rafales de vent, de la pluie et même de la grêle", ajoute Stephan Van Bellighen.

Ce matin, les orages se sont concentrés sur la Côte et dans le Hainaut occidental. "Les gros orages viennent d'arriver sûr la côte belge à Westende, très gros éclairs et coups de tonnerre", témoignait une personne vers 5h40 via notre bouton orange Alertez-nous. "Les orages sont passés ce matin à Blandain: soleil, orage et grêle en même temps", renseignait pour sa part Stéphanie, une Tournaisienne, deux heures plus tard. Par ailleurs, la foudre est tombée sur une maison de la région de Beloeil et a provoqué un début d'incendie du bâtiment. Aucun blessé n'est à déplorer. Vers 8h30, la zone orageuse quittait progressivement le pays par le nord vers les Pays-Bas.

En milieu d'après-midi, une nouvelle ligne d'averses orageuses actives devrait traverser le pays à partir de la frontière française en direction de l'est. En peu de temps, de fortes précipitations sous forme de pluie ou de grêle seront à craindre. Par endroits, des rafales de vent assez soutenues seront également possibles. Les températures maximales seront comprises entre 21 degrés au littoral et 27 degrés en Campine. Le vent sera modéré, parfois assez fort, de sud-ouest. Au littoral, il s'orientera à l'ouest ou au nord-ouest.



Mercredi soir, les averses orageuses s'évacueront progressivement vers l'Allemagne alors qu'un temps plus sec se mettra en place depuis la France. Quelques éclaircies seront possibles, mais le ciel sera souvent très nuageux. Une averse restera possible par endroits. De la brume voire des nuages bas pourront se développer, principalement sur l'est du pays. Les minima atteindront 12 à 15 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest. Le reste de la semaine variera encore entre éclaircies et averses orageuses, avant des températures en nette hausse durant le week-end.

Jeudi, ciel partiellement à parfois très nuageux. Quelques pluies ou averses, plus marquées et parfois orageuses sur l'Ardenne, traverseront le pays. Le ciel se dégagera l'après-midi à partir du littoral. Les maxima se situeront entre 18 degrés à 23 degrés avec un vent modéré qui s'orientera à l'ouest.

Vendredi, ciel partiellement nuageux avec un risque d'averses plutôt réduit. Maxima de 17 à 22 degrés avec un vent faible à modéré de nord-ouest.

Samedi

Samedi, temps doux et assez beau. Une zone pluvio-orageuse glissera sur l'est de la France en direction de l'Allemagne et pourrait éventuellement déborder sur le sud du pays. Maxima de 18 à 23 degrés avec un vent modéré de nord-est.

Dimanche

Dimanche, soleil et chaleur agréable. Le vent s'oriente entre l'est et le sud-est, et les températures remontent entre 21 et 26 degrés.