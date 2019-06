De premiers ORAGES ont traversé la Flandre et le Hainaut occidental: la foudre a provoqué l'incendie d'une maison à Beloeil

Des averses orageuses assez actives en provenance de Normandie ont traversé l'ouest du pays tôt ce matin. Les orages se sont concentrés sur la Côte et dans le Hainaut occidental. "Les gros orages viennent d'arriver sûr la côte belge à Westende, très gros éclairs et coups de tonnerre", témoignait une personne vers 5h40 via notre bouton orange Alertez-nous. "Les orages sont passés ce matin à Blandain: soleil, orage et grêle en même temps", renseignait pour sa part Stéphanie, une Tournaisienne, deux heures plus tard. Par ailleurs, la foudre est tombée sur une maison de la région de Beloeil et a provoqué un début d'incendie du bâtiment. Aucun blessé n'est à déplorer. Vers 8h30, la zone orageuse quittait progressivement le pays par le nord vers les Pays-Bas.

C'est cependant surtout cet après-midi que les orages frapperont. Une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera le ciel du littoral vers l'Ardenne, informe l'institut royal de météorologie (IRM). En cas d'orages, il y a un risque de fortes pluies, de grêle et de coups de vent.

Les températures restent élevées ce mercredi avec des maxima de 22 degrés en bord de mer à 27 degrés en Campine.

Jeudi, ciel partiellement à parfois très nuageux. Quelques pluies ou averses, plus marquées et parfois orageuses sur l'Ardenne, traverseront le pays. Le ciel se dégagera l'après-midi à partir du littoral. Les maxima se situeront entre 18 degrés à 23 degrés avec un vent modéré qui s'orientera à l'ouest.

Vendredi, ciel partiellement nuageux avec un risque d'averses plutôt réduit. Maxima de 17 à 22 degrés avec un vent faible à modéré de nord-ouest.

Samedi

Samedi, temps doux et assez beau. Une zone pluvio-orageuse glissera sur l'est de la France en direction de l'Allemagne et pourrait éventuellement déborder sur le sud du pays. Maxima de 18 à 23 degrés avec un vent modéré de nord-est.

Dimanche

Dimanche, soleil et chaleur agréable. Le vent s'oriente entre l'est et le sud-est, et les températures remontent entre 21 et 26 degrés.