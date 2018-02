Début du printemps météorologique avec des températures polaires

(Belga) Le printemps météorologique démarre ce jeudi 1er mars. Selon la plateforme Meteovista, la saison commence de concert avec les températures ressenties les plus basses de l'actuelle période de gel.

"Jeudi matin, la température ressentie sera de l'ordre de -13 degrés à l'ouest et de -15 degrés dans le centre du pays", indique Meteovista. "En Ardenne, il est même question de -20 degrés." L'Institut royal météorologique avait déjà prévenu que la journée de jeudi sera particulièrement froide avec un vent fort et sec de secteur est à sud-est. Il fera nuageux, mais le temps devrait demeurer sec, à l'exception de quelques flocons de neige. Il gèlera pendant la matinée, mais le mercure remontera progressivement entre -1 et 2 degrés pendant la journée. (Belga)